Tuttosport e le parole di Sarri: "Un’altra Juve!"

L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento in prima pagina sulla super sfida tra Juventus e Milan. "Un’altra Juve!", titola il noto giornale sportivo riportando una precisa dichiarazione rilasciata ieri in conferenza stampa dall’all’allenatore bianconero. "Ore 20.45 - si legge - allo Stadium arriva il Milan e Sarri chiede di più: "Dobbiamo fare meglio rispetto a Mosca. Mi aspetto più intensità difensiva e per adesso non posso far riposare Bonucci". Dybala a caccia del record di Boniperti. Kessié è un casi: Pioli lo lascia a casa".