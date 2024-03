Tuttosport e le scelte di Pioli contro l'Empoli: "Okafor-Jovic, funzionate pure da titolari?"

"Okafor-Jovic, funzionate pure da titolari?": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport in merito alla scelte di formazione di Stefano Pioli per la gara di oggi pomeriggio a San Siro contro l'Empoli. In particolare c'è grande curiosità per vedere come si comporteranno dal primo minuto in attacco Noah Okafor e Luka Jovic: il primo giocherà a sinistra al posto dello squalificato Leao, mentre il secondo verrà preferito a Giroud al centro del reparto offensivo milanista.

Se a partita in corso hanno fatto grandi cose, lo svizzero e il serbo hanno invece faticato quando sono stati schierati titolari. Oggi contro l'Empoli, come spiega Tuttosport, avranno entrambi l’occasione di riscattarsi e dimostrare di poter “funzionare” anche dal primo minuto. Questo il probabile undici del Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.