Tuttosport è sicuro: "Kamada sbarca a Milano, l'ultimo regalo di Maldini"

L'edizione di questa mattina di Tuttosport propone un aggiornamento sulla trattativa Milan-Kamada. Il quotidiano sportivo di Torino scrive così questa mattina: "Kamada sbarca a Milano, l'ultimo regalo di Maldini". Per il centrocampista tuttofare che si libera a zero dall'Eintracht Francoforte, il club rossonero aveva già trovato un accordo con la dirigenza presieduta da Maldini e Massara che si è dilungato nei tempi a causa di alcune problematiche burocratiche legate agli agenti del nipponico.

L'accordo rimane fissato su un quadriennale da tre milioni. Il calciatore è atteso a Milano dopo gli impegni in nazionale e prima delle vacanze. La nuova dirigenza ha tenuto in piedi la trattativa, considerando Kamada un profilo coerente con le linee guida della società: non è un caso che anche Pioli, prima dell'ultima con il Verona, alluse al giapponese con parole di elogio: "Kamada lo conosco bene, però non è ancora un giocatore del Milan: ma so che è intelligente"