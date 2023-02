Tuttosport è sicuro: "Milan, ti serve un Hojlund"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di Tuttosport uscita questa mattina in edicola è certa e suggerisce un nome di mercato alla dirigenza rossonera: "Milan, ti serve un Hojlund". L'attaccante danese classe 2003 può essere il profilo ideale per il nuovo centravanti che il Milan, necessariamente, dovrà comprare questa estate. Il grande ostacolo è il costo del cartellino che si attesta al momento sui 50 milioni di euro per il club bergamasco. Ma non è l'unico nome che può essere monitorato da Maldini e Massara che sul loro taccuino avrebbero già scritto i nomi di Kolo Muani, Okafor, Openda.