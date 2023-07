Tuttosport è sicuro: "Pioli boccia Singo. Salta lo scambio programmato con il Toro"

Tuttosport questa mattina riflette sulle trattative che Milan e Torino avrebbero investito prima che i rossoneri partissero per gli Stati Uniti e titola: "Pioli boccia Singo. Salta lo scambio programmato con il Toro". Secondo il quotidiano piemontese era già tutto fatto tra rossoneri e granata per uno scambio: al Milan Wilfried Singo, al Torino Junior Messias più 8 milioni di conguaglio.

Secondo le indiscrezioni però sarebbe stato addirittura Stefano Pioli a frenare le operazioni: l'allenatore del Milan gioca a 4 dietro mentre l'ivoriano sarebbe più adatto per un gioco a tre, inoltre i rossoneri hanno come priorità il terzino sinistro che funga da nuovo vice-Theo Hernandez. Dunque per Messias si è inserito il Besiktas mentre Milan e Torino diventano competitor: gli occhi di entrambe sono su Pasquale Mazzocchi.