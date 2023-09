Tuttosport: "E' un derby Milan solo se segna Giroud"

"E' un derby Milan solo se segna Giroud": titola così questa mattina Tuttosport in vista della stracittadina milanese in programma dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri hanno sempre vinto negli ultimi anni il derby quando il centravanti francese è andato in gol. Il numero 9 rossonero ha iniziato la stagione alla grande ed è già a quota quattro gol in campionato.