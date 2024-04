Tuttosport: "È un mese del Diavolo: Pioli raddoppia il Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "È un mese del Diavolo: Pioli raddoppia il Milan". Siamo nella parte decisiva della stagione, con i rossoneri ancora in corsa in campionato per il secondo posto e in Europa League. Si giocherà tanto e quindi Stefano Pioli avrà bisogno di tutta la sua rosa per essere competitivo in ogni partita.

Per questo rush finale, l’allenatore rossonero va con il turnover per gestire al meglio le energie. Il Diavolo giocherà ogni tre giorni nelle prossime due settimane: Lecce, Roma (andata quarti Europa League), Sassuolo, Roma (ritorno quarti Europa League) e Inter.