Tuttosport - È un Milan senza mezze misure

È un Milan senza mezze misura. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sui rossoneri dopo il 3-2 rifilato alla Sampdoria. La modalità della vittoria contro la Samp - si legge - fotografa perfettamente questa tendenza della squadra rossonera, divisa tra un attacco prolifico (il terzo della Serie A) e una difesa in costante sofferenza, che in campionato subisce gol da quindici partite consecutiva (non accadeva dal 1946).