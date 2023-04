Tuttosport elogia il capitano: "Se c'è Calabria, sparisce Kvara"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina ha elogiato la prestazione di Davide Calabria che, nonostante un inizio in apnea per tutta la squadra, è riuscito a prendere le misure al temutissimo Kvaratskhelia e a limitarlo. Per questo si legge così all'interno del quotidiano di Torino: "Se c'è Calabria, sparisce Kvara". Anche domenica scorsa al Maradona il capitano rossonero era stato attentissimo sul georgiano, così come nel primo tempo della gara di andata di campionato dalla quale poi Calabria era uscito per infortunio. Ora andrà ultimato il compito fra 6 giorni al Maradona.