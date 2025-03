Tuttosport: "Ennesimo flop per Conceiçao. Futuro segnato"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio a San Siro: "Ennesimo flop per Conceiçao. Futuro segnato". Continua il momento no del Diavolo che ha perso la terza gara di fila in campionato in una settimana e che ora è nono in classifica, dunque fuori da tutte le competizioni europee. Il tecnico portoghese, che non può essere certamente il primo responsabile della situazione negativa del Milan, ha comunque le sue colpe e dopo la vittoria della Supercoppa Italiana ha perso il filo del discorso. La media punti a partita in Serie A dell’ex allenatore del Porto è crollata con il ko di ieri sera a 1,4 (14 punti in 10 match), contro l’1,59 di Paulo Fonseca (27 punti in 17 gare). La sensazione è che Conceiçao resterà al suo posto fino al termine del campionato, poi in estate le strade del portoghese e quelle del club di via Aldo Rossi si separeranno.

Nel post-partita, Sergio Conceiçao ha commentato così il momento della sua squadra in conferenza stampa: "Non è facile. Ci sono tanti episodi che succedono, poi decisivi per la partita. L'ambiente non era facile per i giocatori e si è visto: non è che i giocatori non volessero vincere, perché poi si è visto nel secondo tempo; anche in inferiorità numerica abbiamo provato a vincere la partita, con un giocatore in meno e due giorni in meno di riposo della Lazio. Siamo la squadra italiana con più partite, bisogna contare anche questo. Perdere così non è facile. Dobbiamo mettere fuori l'orgoglio, lavorare, al massimo, sotto tutti i punti di vista. Bisogna trovare un equilibrio, compattezza nella squadra, affinché nei momenti così non si prenda gol e che li facciamo negli ultimi 30 metri. Potevamo fare il 2-1 prima del rigore, se la freschezza fosse stata diversa. L'atteggiamento e la voglia di vincere ci sono state e questo mi lascia soddisfatto".