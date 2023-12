Tuttosport entusiasta sulla Superlega: "Dopo il trionfo deve convincere i club"

La notizia della sentenza della Corte Ue sul monopolio di Uefa e Fifa ha generato una serie di reazioni. La più importante è stata quella di una nuova Superlega che prende forma. Tuttosport questa mattina ne parla con toni entusiastici: "Il calcio è libero, si può svoltare". Poi continua nell'occhiello: "Dopo il trionfo la Superlega deve convincere i club".

Infatti le reazioni dei club alla nuova proposta di Superlega (64 squadre suddivise in tre leghe e streaming gratis delle partite) sono state discordanti ma a livello generale molti club e federazioni si sono schierati in toto contro il secondo tentativo della competizione. Nel sottotitolo, Tuttosport spiega: "Il nuovo torneo potrebbe partire nel 2025-2026; diplomazie e pr al lavoro per accelerare".