Tuttosport fa il mercato: "Quattro colpi per un Milan da scudetto"

Questa mattina Tuttosport fa il mercato rossonero. Il quotidiano con base a Torino cerca di immaginare le strategie del club rossonero nella sessione estiva di calciomercato, una finestra in cui il Diavolo dovrà cercare di colmare il gap che si è venuto a creare nell'arco della stagione con i cugini dell'Inter. Per questa ragione il giornale questa mattina titola così: "Quattro colpi per un Milan da scudetto". Dopo che l'anno scorso si è cambiato tanto e quest'anno un po' per ambientamento e un po' per infortuni si è perso subito terreno nei confronti dei cugini, quest'estate il Diavolo deve andare a caccia dei colpi da titolo, con la speranza di poter rimanere in lotta fino alla fine.

Sono quattro gli slot che, secondo Tuttosport, il Milan deve andare a ricoprire: "Le priorità: l'erede di Giroud, un centrocampista difensivo, un centrale e un'alternativa a Theo". In questo senso vengono fatti alcuni nomi, specialmente per attaccante e centrocampista. Là davanti il favorito è Joshua Zirkzee che con Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres e Santiago Gimeneze, richiederebber un investimento da almeno 50 milioni. In mezzo al campo, invece, piacciono i profili del campionato francese, Fofana del Monaco e Khéphren Thuram del Nizza (figlio di Lilian, fratello di Marcus). Dietro andrà sostituito Kjaer, mentre si cerca un sostituto di Theo che sia affidabile dopo il flop Ballo-Tourè.