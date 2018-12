Tuttosport - Fabregas osservato Milan, attenzione al Fenerbahce

Oltre al colpo Paquetá, il grande nome pronto a svoltare il mercato invernale del Milan è quello di Francesc Fàbregas Soler. Il regista spagnolo, anche ieri, è finito in tribuna nel match fra Crystal Palace e Chelsea, nonostante Sarri continui a dichiararlo non in vendita. Cesc però vuole giocare, non accetta il ruolo di terza riserva e si sta guardando attorno. Dovesse arrivare la risoluzione del contratto con i Blues, scrive Tuttosport, il Milan di Leonardo e Maldini ci si fionderebbe sopra in pochissimo tempo, alla ricerca di un grande centrocampista. Attenzione però al Fenerbahce, protagonista ieri di un incontro a Londra per avanzare un'offerta ufficiale.