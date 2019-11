In una squadra basata su tecnica e creatività, i fantasisti dovrebbero fornire risposte molto più convincenti. È la contraddizione del Milan, scrive Tuttosport, visto il rendimento offerto da quei giocatori - come Paquetà, Calhanoglu e Suso - che dovrebbero dare qualcosa in più. I “creativi” sono chiamati a dare maggiore continuità al loro gioco. Ok i piedi buoni, ma Pioli chiede un maggiore contributo.