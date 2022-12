Tuttosport: "Fari su Vranckx, 'l'uomo nuovo' nel progetto tattico di Pioli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Fari su Vranckx, 'l'uomo nuovo' nel progetto tattico di Pioli": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in questa seconda parte della stagione il giovane belga potrebbe trovare molto più spazio, con il tecnico rossonero che starebbe pensando di sfruttarlo non solo come centrocampista, ma anche come trequartista a tutto campo.