Tuttosport - Fenerbahçe su Krunic, c'è distanza tra domanda e offerta: ballano 6-7 milioni

Il Fenerbahçe è da giorni in trattativa con il Milan per Rade Krunic, al quale ha offerto un ricco contratto 3,5 milioni di euro a stagione. Il problema, però, è la proposta che i turchi hanno fatto ai rossoneri che è ben lontana dalla richiesta del club di via Aldo Rossi. Tra domanda e offerta ballano 6-7 milioni: il Diavolo chiede 14-15 milioni, la società di Istanbul è per ora ferma a 8 milioni.