Tuttosport - Feronikeli-Milan, ancora Suso trequartista

Tuttosport, oggi in edicola, ha dedicato spazio alla sfida di questa sera tra Feronikeli e Milan, una gara storica per i rossoneri, per la prima volta impegnati in Kosovo. Leao e Paquetà, convocati da Giampaolo, non dovrebbero partire dall'inizio ma potrebbero subentrare a gara in corso: per il brasiliano sarebbero i primi minuti in campo in questa estate, mentre per il portoghese l'esordio con la maglia del Milan. Ci sarà ancora spazio per Suso, invece, come trequartista: lo spagnolo non è stato ancora tolto dal mercato ma Giampaolo continua ad utilizzarlo dietro le punte che, salvo sorprese, saranno Castillejo e Piatek, ancora alla ricerca del primo gol in questo 2019/20.