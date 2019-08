Tuttosport - Fiducia su Correa ma l'Atletico non vuole mollare

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa Correa, sottolineando che l'ambiente ha fiducia che la trattativa vada in porto. Il giocatore desidera venire al Milan, ma ancora l'Atletico Madrid sembra non voler mollare. Intanto l'offerta dei rossoneri è salita fino a 42 milioni di euro con una percentuale sulla nuova rivendita: una soluzione che non scalda i Colchoneros, fermi nella valutazione di 50 milioni di euro bonus inclusi. Un'operazione che comunque resta slegata dalle eventuali cessioni in casa rossonera, anche se ovviamente qualche partenza aiuterebbe. Al momento però c'è stallo anche su questo fronte: Laxalt non è convinto dalla soluzione economica offerta dall'Atalanta, per Strinic si attendono offerte ufficiali così come per André Silva.