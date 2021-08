Tuttosport: "Florenzi vuole solo il Milan. Il finale è già scritto"

La Roma per Florenzi è un capitolo chiuso: il laterale vuole cambiare aria e ha già scelto il Milan come prossima squadra. L'accordo economico, infatti, è stato trovato da tempo con l'azzurro che ha rifiutato tutte le altre proposte estere pur di sposare il progetto rossonero. Il nodo adesso rimane quello di trovare l'intesa con la Roma che per il cartellino dell'ex Psg chiede 9 milioni mentre il Milan è fermo a 5. Ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nelle prossime ore, non appena Pinto tornerà dal blitz londinese per provare a chiudere l'operazione Abraham col Chelsea.