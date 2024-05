Tuttosport - Futuro Pioli: non c'è solo il Napoli, è anche un’opzione dell’Atalanta in caso di addio di Gasperini

L'addio al Milan è certo, ma poi quale sarà il futuro di Stefano Pioli? Da tempo il tecnico di Parma è nella lista del Napoli per il post-Calzona, ma la concorrenza è tanta visto che nel mirino di De Laurentiis ci sono anche altri profili come Conte e Gasperini. E il destino dell'attuale allenatore rossonero potrebbe intrecciarsi proprio con quello di quest'ultimo: secondo Tuttosport, infatti, Pioli è un’opzione dell’Atalanta in caso di addio di Gasperini, il quale potrebbe andare a sua volta al Napoli.

Prima di scegliere la sua nuova squadra, però, va risolta la questione con il Milan visto che ha ancora un anno di contratto: nei prossimi giorni, o forse già nelle prossime ore, l'ex Bologna e Fiorentina incontrerà i dirigenti del Diavolo per chiudere nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina milanista.