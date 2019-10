Tuttosport - Galliani a fianco di Berlusconi: "Non abbiamo venduto a Elliott"

Per la seconda volta in pochi giorni - osserva Tuttosport - Adriano Galliani è dovuto intervenire per parare le critiche nei confronti di Gazidis e della proprietà rossonera. Giovedì scorso era stato costretto a farlo dopo un post social molto polemico del figlio Gianluca. Stavolta, invece, l’ex amministratore delegato milanista ha provato a spiegare le dichiarazioni (molto dure) di Berlusconi nei confronti di Gazidis: "La risposta del presidente è stata chiara: non abbiamo venduto il Milan a Elliott, ma a Yonghong Li".