Tuttosport: "Gattuso chiama. Kessie: 'Resto'"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Gattuso chiama. Kessie: 'Resto'". Il neo tecnico del Napoli lo apprezza molto, ma il giocatore ivoriano ha voluto allontanare nelle scorse ore le voci di mercato: "Io voglio restare per tanti anni qui: a Milano, al Milan, una squadra che tifavo sin da bambino, per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori" le parole del centrocampista a SportMediaset.