Tuttosport: "Gattuso, il signore del Milan"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola pone l’accento - in prima pagina - sull’ottimo lavoro svolto da Rino in questa stagione. "Gattuso, il signore del Milan", titola il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "Quarto posto e zero piagnistei". Si tratta di un pezzo a cura del noto giornalista Vittorio Feltri, che nelle pagine interne scrive: "Con il Milan, buona squadra, non eccezionale, è riuscito a fare meglio di quanto abbiano combinato i suoi dirigenti negli affari di mercato".