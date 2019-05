TuttoSport - Gattuso non cambia, contro il Frosinone gli stessi undici d Firenze

Gennaro Gattuso non dovrebbe fare esperimenti contro il Frosinone, nell'ultima partita casalinga di questo campionato, come si legge sull'edizione odierna di TuttoSport. Il tecnico rossonero è alla ricerca dei primi tre punti, su sei, fondamentali per continuare a sperare nella Champions League. Per questo motivo, non ci saranno cambiamenti e domani scenderanno in campo gli stessi giocatori che hanno iniziato la partita contro il Bologna. In difesa spazio ad Abate e Rodriguez sulle fasce mentre in mezzo al fianco di Romagnoli ci sarà Musacchio. A centrocampo giocheranno Kessie, Bakayoko e Calhanoglu mentre in attacco spazio a Suso, Piatek, Borini.