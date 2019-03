Tuttosport: "Gattuso, ore d'ansia". In caso di squalifica ci sarà il talismano Riccio in panchina nel derby

"Gattuso, ore d'ansia": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'attesa per la decisione del Giudice Sportivo sull'eventuale squalifica di Rino Gattuso dopo l'espulsione rimediata dal tecnico rossonero contro il Chievo. Nel caso dovesse essere fermato per un turno, sulla panchina milanista nel derby in programma domenica ci sarà Gigi Riccio, vice di Gattuso, che in carriera lo ha già sostituito in due occasioni (qualche settimana fa a Genova con il Milan e una volta con il Sion) e ha sempre vinto.