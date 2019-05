Tuttosport: "Gattuso sì o no? E' un plebiscito". Tanti addetti ai lavori a favore della conferma di Rino

"Gattuso sì o no? E' un plebiscito": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole di alcuni addetti ai lavori, come Lippi, ed ex rossoneri come Shevchenko, Zambrotta e Gandini, i quali nella giornata di ieri, a margine di un evento a Milano, ha dichiarato che Gattuso merita assolutamente la conferma sulla panchina del Milan.