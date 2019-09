Tuttosport - Giampaolo specialista in derby: mai un ko a Genova

A Genova non ne ha mai perso uno, nemmeno per sbaglio. Come riporta Tuttosport, Giampaolo ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi nei derby giocati sulla panchina della Sampdoria. Da quello della Lanterna a quello della Madonnina: storie diverse, ma stesse emozioni. Fu proprio la vittoria in una stracittadina col Genoa a far scoccare la scintilla tra il tecnico e i tifosi doriani. Nella stagione 2016-2017, la prima alla guida della Samp, Giampaolo arrivò al derby d’andata con l’acqua alla gola dopo un filotto di risultati negativi. Il successo diede il via alla bella avventura in blucerchiato.