Tuttosport: "Giampaolo stupito da Suso, ma il Milan lo sta vendendo"

"È un giocatore forte, mi ha dato grande disponibilità per lavorare nel ruolo di trequartista". Prima di imbarcarsi sul volo per gli Stati Uniti, il tecnico rossonero, Marco Giampaolo, ha speso parole d’elogio per Suso. Ma il Milan - osserva Tuttosport - lo sta vendendo. "Gli sviluppi di mercato non mi competono", ha aggiunto l’allenatore milanista, che in questi primi giorni di lavoro a Milanello ha lavorato con insistenza sul giocatore, schierandolo dietro le due punte.