Tuttosport - Gigio, il rinnovo dopo la chiusura del mercato: possibile inserimento di una clausola risolutoria

Tra le questioni che tengono banco in casa Milan, oltre al rinnovo di Ibrahimovic, vi è anche quella relativa al prolungamento di Gigio Donnarumma. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i discorsi relativi al rinnovo del portiere rossonero verranno ripresi alla fine del mercato in quanto non prioritari e poichè la trattativa è già in stato avanzato. Il prolungamento del 99 rossonero potrebbe includere la presenza di una clausola risolutoria con una percentuale a favore del suo agente Mino Raiola. I discorsi relativi al rinnovo di Gigio Donnarumma includeranno, sempre secondo Tuttosport, anche quelli relativi al prolungamento del fratello Antonio.