Tuttosport: "Giroud è positivo. Con Lazio e Liverpool la speranza è Ibra"

"Giroud è positivo. Con Lazio e Liverpool la speranza è Ibra": titola così questa mattina Tuttosport in vista degli impegni del Milan dopo la sosta. Lo svedese sta recuperando, ma è fermo da maggio e in casa rossonero non si vogliono correre rischi e affrettare troppo i tempi. Così contro i biancocelesti a fare il centravanti potrebbe essere uno tra Leao, Rebic e Pellegri.