Tuttosport - Giroud out due giornate: i tifosi del Milan 'chiamano' il 2008 Francesco Camarda

"Due turni a Giroud, i tifosi del Milan 'chiamano' il 2008 Francesco Camarda" scrive Tuttosport. Olivier Giroud squalificato per le prossime due gare contro Fiorentina e Frosinone, Leao è infortunato, così i tifosi del Milan hanno chiesto la promozione in prima squadra del talento classe 2008 Francesco Camarda. In attesa del mercato di gennaio (Adams in pole su Guirassy per dare alternative valide a Pioli in attacco), i rossoneri potrebbero pensare alla chiamata in prima squadra di Camarda: non è da escludere ciò possa anche avvenire, ma sarà solo come eventuale arma della disperazione in caso di estrema necessità.