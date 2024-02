Tuttosport: "Giroud più Jovic: in due è meglio"

All'indomani della vittoria del Milan sul campo del Frosinone per 3-2, l'edizione odierna d Tuttosport titola così: "Giroud più Jovic: in due è meglio". Il Diavolo, sotto di un gol, cambia la partita quando Pioli mette in campo le due punte. E all'81' ecco la rete del serbo che regala tre punti d'oro ai rossoneri. "Questo 2024 è iniziato alla grande per me, lavoro sempre per farmi trovare pronto e sto giocando bene. Sono molto felice per la vittoria, e poi anche per il gol. Ora dobbiamo continuare così" le parole dell'ex Fiorentina dopo il match.

Su Jovic e Giroud, Stefano Pioli ha invece dichiarato a DAZN: "Jovic è un giocatore decisivo. Non sta avendo tantissimo minutaggio ma lo sfrutta per aiutare la squadra. Lo sprono tantissimo, credo nelle sue qualità. Ma non è solo merito di Luka. Abbiamo cominciato così così, poi siamo cresciuti, non abbiamo concesso tanto. Poi siamo andati sotto ma dal punto di vista caratteriale non abbiamo mollato. Giroud? Qualità tecniche, morali… Oli ci dà tanto in tutto e per tutto. Abbiamo sfruttato bene gli 1vs1 sugli esterni con Leao e Pulisic, forse andava riempita meglio l’area. Con le due punte ci siamo riusciti meglio".