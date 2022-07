Tuttosport: "Giroud può tirare il fiato. Rebic sarà l'unica punta"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi alle 19 il Milan scenderà in campo per la terza amichevole della stagione contro gli austriaci del Wolfsberger. Tuttosport titola così in merito ai nodi di formazione da sciogliere: "Giroud può tirare il fiato, Rebic sarà l'unica punta". Secondo quanto filtra infatti, il bomber francese potrebbe partire dalla panchina dopo aver giocato parecchio nelle prime due amichevoli. Al suo posto probabile la titolarità di Ante Rebic. Potrebbe esserci spazio dal primo minuto dietro al croato per Yacine Adli che ha ben figurato contro lo ZTE.