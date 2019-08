Tuttosport - Gli esordi di Giampaolo in campionato: solo due vittorie su dodici partite

Otto sconfitte in dodici gare, questo il bilancio di Marco Giampaolo agli esordi in Serie A. E' Tuttosport a lanciare questa statistica in vista del debutto in campionato del Milan ad Udinese. Il tecnico abruzzese, agli esordi, ha ottenuto due pareggi, due vittorie e addirittura otto sconfitte, per una media punti bassissima di appena 0.6 a partita. Entrambe le vittorie di Giampaolo sono arrivate alla guida della Sampdoria.