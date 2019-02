L'approdo in rossonero è stato più che positivo per Piatek. Non solo ha continuato a segnate quanto al Genoa, smentendo chi lo voleva decisivo solo perché giocava in una squadra tutta a sua disposizione. Ma il trasferimento al Milan gli ha portato una valanga di soldi in più e tanta notorietà, che prima o poi si trasformerà in ritorno economico.