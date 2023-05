Tuttosport guarda a martedì: "Leao nel derby? E' una speranza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan domani avrà un impegno molto importante in campionato in casa dello Spezia ma il pensiero viaggia già a martedì prossimo quando i rossoneri cercheranno l'impresa nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Tuttosport ha titolato così stamattina su Rafael Leao che farà di tutto per recuperare dal suo infortunio: "Leao nel derby? E' una speranza". Il portoghese ieri mattina ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e lo staff rossonero conta di riaverlo ad allenarsi con la squadra nella giornata di domenica, a due giorni dalla sfida di ritorno contro l'Inter.

La situazione appare molto simile a quella di Victor Osimhen nei quarti di finale, proprio contro i rossoneri. Leao farà di tutto per esserci ma dovrà stare bene.