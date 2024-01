Tuttosport guarda al futuro: "Il Milan cerca tecnico. Pioli vuole metterlo in dolce imbarazzo"

Stefano Pioli sa che i prossimi sei mesi saranno decisivi per il suo futuro. Già nell'ultima settimana di dicembre la sua posizione come allenatore del Milan è stata messa in discussione più che mai, ma due buone vittorie con Sassuolo e Cagliari hanno fatto rientrare la situazione. La possibilità che venga cercato un nuovo allenatore in estate, però, rimangono concrete anche se è ancora tutto da stabilire.

Intanto Tuttosport oggi titola: "Il Milan cerca tecnico. Pioli vuole metterlo in dolce imbarazzo". Secondo il quotidiano, per Pioli può essere l'ultima stagione in rossonero nonostante il suo contratto dica altro. Tutto ciò è alimentato dalle voci per Antonio Conte che sarebbe uno dei candidati numero uno a prenderne - nell'eventualità di un addio a fine anno - il posto. Tuttosport continua: "Al club rossonero piacciono anche Thiago Motta, Italiano e Farioli". Pioli vorrà mettere in difficoltà la società: l'obiettivo è un posto Champions e la vittoria di una coppa.