Tuttosport guarda all'avvenire: "Camarda, futuro da predestinato"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport va a scoprire il giovanissimo talento delle giovanili rossonere Francesco Camarda, classe 2008 ma che si sta mettendo in mostra sia nelle categorie della sua età sia con i più grandi. Il titolo dice: "Camarda, futuro da predestinato". Sin da bambino il giovane attaccante ha fatto vedere di avere qualcosa in più e nella sua ancor brevissima carriera nel settore giovanile rossonero avrebbe già segnato più di 500 gol. I suoi numeri lo hanno fatto conoscere al grande pubblico ma il Milan, giustamente vista la giovane età, vuole preservare il suo ragazzo e cerca di tenerlo lontano dai riflettori per farlo crescere in serenità. Qualche giorno fa Camarda siè però nuovamente distinto: è stato convocato per un allenamento congiunto della Primavera rossonera con la Solbiatese. Il Milan ha vinto la partitella 4-2 e Camarda ha siglato una doppietta: non male. Ciononostante il Milan punta a lasciare tranquillo il suo giovane talento e non ha intenzione di mettergli troppa pressione addosso.