Tuttosport guarda già a Riad: "Supercoppa per salvarsi"

"Supercoppa per salvarsi", questo è il titolo scelto da Tuttosport per cominciare a presentare il derby che mercoledì metterà in palio, a Riad, il primo trofeo stagionale. C'è ancora una partita di campionato di mezzo sia per Milan che per Inter ma la sensazione è che la Supercoppa diventi già uno spartiacque importante della stagione dal momento che le due milanesi stanno vivendo un momento complicato. Mentalmente hanno fatto entrambe fatica in Coppa Italia, tutte e due registrano dei problemi a livello difensivo, le infermerie sono piene e penalizzano il rendimento della rosa, non tutte le seconde linee non sono all'altezza della situazione. La Supercoppa, dunque, fungerà già da primo salvagente della stagione e, chissà, potrebbe aiutare a rilanciarsi.