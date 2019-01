Tuttosport - Higuain-Chelsea più vicini: 45 mln tra prestito e riscatto

Higuain andrà al Chelsea appena il Milan avrà chiuso la trattativa per Piatek. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul futuro del Pipita. Nel frattempo, la Juventus porta avanti i discorsi con il Chelsea in modo che tutto possa quadrare. I bianconeri non vogliono segnare una minusvalenza, quindi devono incassare i 36 milioni previsti nell’accordo con il Milan, oltre ai 9 per il prestito nella seconda metà di stagione. Tra Juve e Chelsea, dunque, si chiuderà a 45 milioni. Si parla di un possibile prestito oneroso, stavolta di 18 mesi, al termine dl quale i Blues avrebbero l’obbligo di riscatto. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma c’è un cauto ottimismo.