Tuttosport - Higuain-Morata, operazione non facile a gennaio

Come riporta Tuttosport, l’ipotesi di scambio tra Higuain e Morata sta infiammando le ultime ore milanesi. Il più convinto dell’operazione è senza dubbio Sarri, il quale avrebbe voluto il Pipita già la scorsa estate. Il rapporto tra il tecnico italiano e Morata, invece, non è mai decollato, quindi il giocatore potrebbe davvero fare un pensierino al Milan. Di sicuro l’idea non dispiacerebbe a Higuain (ma non può però essere lui a fare la prima mossa) mentre non fa fare salti di gioia alla Juventus. Il Chelsea potrebbe subentrare al Milan nel riscatto di Higuain per poi trattare con i rossoneri la cessione di Morata. Mettere in piedi un’operazione del genere a gennaio, comunque, sarebbe complicatissimo. Senza considerare che Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, non ha mai concesso il proprio benestare all’acquisto di calciatori over 30.