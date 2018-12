Tuttosport: "Higuain, ora prenditi il Milan con i tuoi gol"

In vista della gara di questa sera contro l’Olympiacos, il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, si sofferma sul Pipita. "Higuain, ora prenditi il Milan con i tuoi gol", titola in taglio alto il noto giornale sportivo torinese, esortando l’argentino a dare il massimo nella sfida da dentro o fuori in programma alle 21 ad Atene. Gonzalo non segna ormai da parecchie settimane, ma oggi avrà un’altra grande occasione per mostrare il suo assoluto valore: il Milan ha bisogno delle sue giocate per centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.