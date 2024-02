Tuttosport: "I parcheggi frenano lo stadio a San Donato"

San Donato è il luogo che il Milan ha scelto per la costruzione del nuovo stadio. Il club ha fatto dei passi importanti e decisi nelle ultime settimane, tanto che in questi giorni il Comune dell'hinterland milanese ha avviato il dibattito pubblico con i propri cittadini, alcuni dei quali fermamente contro la costruzione del nuovo impianto, che ha portato alla luce alcune problematiche. Tuttosport ne rileva una in particolare e titola così questa mattina: "Anche i parcheggi frenano lo stadio a San Donato".

Tra gli incontri del dibattito è emerso che le normative del CONI in materia di grandi eventi sportivi, ovvero con più di 70mila spettatori, obbligano a fornire un minimo di parcheggi a disposizione che, in tal caso, è 12.896 posti auto. Il progetto iniziale proposto dal Milan non si avvicina neanche lontanamente a questa cifra: sono stati pensati 4.500 parcheggi sotterranei più circa 750 in superficie. Chiaro che si possono provare a ricavare altri posti intorno ma è una situazione che andrebbe studiata da vicino. Intanto il sindaco Squeri non fa sconti: "Se non si sviluppa la mobilità su rotaia necessaria, siamo disponibili a votare contro. Non è detto che il Parco Sud dia il suo assenso. Il progetto potrebbe cambiare di tanto".