Tuttosport: "Ibra, ecco l’ultima sfida"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Fra i tifosi - si legge - torna l’entusiasmo dopo la grande delusione della batosta subita contro l’Atalanta. Lo svedese sarà a Milano il 2 gennaio per le visite mediche e i primi allenamenti con Pioli. Probabilmente sarà convocato e presentato a San Siro in occasione della gara con Samp, in programma il giorno dell’Epifania, ma non giocherà. L’esordio potrebbe arrivare il 15 gennaio in Coppa Italia.