Tuttosport: "Ibra, l'ora dei dubbi"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Ibra, l'ora dei dubbi". Lo svedese sta riflettendo dopo aver ricevuto la proposta ufficiale del Milan, ma sembra avere parecchi dubbi in merito al suo ritorno in rossonero: la squadra è debole, la Champions è lontana, non conosce Pioli e con la nuova società non ha nessun legame. Secondo il quotidiano torinese, solo la moglie sarebbe molto felice di tornare a Milano.