Tuttosport - Ibra-Milan, matrimonio che s’ha da fare

La trattativa (sottotraccia) tra Leonardo e Raiola per riportare Ibrahimovic al Milan è partita. Come riporta Tuttosport, il fuoriclasse svedese ha deciso che gli vanno bene anche solo 6 mesi di contratto (a quasi 3 milioni) per ricominciare l’avventura in rossonero. Non è da escludere, tuttavia, che l’accordo alla fine sia di un anno e mezzo. Ibra-Milan, scrive il quotidiano sportivo torinese, è un matrimonio che s’ha da fare.