Tuttosport - Ibra-Milan, Raiola è il più convinto a firmare

Da una parte i Los Angeles Galaxy, che stanno proponendo il rinnovo a Ibrahimovic, dall’altra mino Raiola, che cerca di fare l’interesse del suo assistito. Il manager di Ibra - scrive il quotidiano Tuttosport in edicola stamane - è il più convinto di tutti a firmare per il Milan. L’attaccante ha già parlato con i dirigenti rossoneri e con Gattuso: nessuno si aspettava questa frenata nella trattativa. I vertici di via Aldo Rossi, al momento, non stanno percorrendo strade alternative, ma aspettano di verificare la situazione nei prossimi giorni.