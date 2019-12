Tuttosport - Ibra tra gli dei: nella scia di Federer e Serena Williams

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan e in Serie A dopo quasi otto anni. In mezzo, dopo l’esperienza in Ligue 1 e Premier, anche un grave infortunio e due anni nella Mls, non il miglior campionato del mondo. I tifosi sono entusiasti del ritorno dello svedese, ma c’è chi nutre dei dubbi sulla sua tenuta atletica. Ma Ibra non è un giocatore come gli altri. È "tra gli dei", scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport. Il gigante di Malmö è nella scia di due fuoriclasse e coetanei come Federer e Serena Williams, che nell’ultimo anno, a dispetto dell’età, hanno raggiungo traguardi importantissimi.