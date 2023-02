Tuttosport: "Ibrahimovic è infinito: 'Con il Milan a lungo'"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Domenica contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dopo nove lunghissimi mesi. L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Ibrahimovic è infinito: 'Con il Milan a lungo'". Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni rilasciate nel post-partita dello svedese sul suo rientro: "Ero un po' nervoso, ma ho grande fiducia e sicurezza in me stesso. Adesso so di poterla ancora trasmettere agli altri".