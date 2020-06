Tuttosport - Ignorato da Garcia, Kalulu fa le valigie e sposa il Milan

Chiuso al Lione da un’agguerrita concorrenza (il tecnico Rudi Garcia non gli ha mai dato una chance), Pierre Kalulu ha deciso di fare le valigie e sposare il progetto del Milan. Il giovane terzino svolgerà domani le visite mediche per poi firmare un contratto che lo legherà alla società rossonera per i prossimi cinque anni. Come riporta il quotidiano Tuttosport, nell'ambiente del Lione girano voci di insoddisfazione riguardo il mancato rinnovo del giocatore.